Maria Gabrielli, irmã do jogador Fernandinho, anuncia aborto espontâneo

Maria Gabrielli Machado, irmã do jogador Fernandinho. Foto: Instagram/ @mariagabriellimachado

Na página oficial do Instagram de Maria Gabrielli Machado, o relato de um vazio. A atriz anunciou, nas redes sociais, que sofreu um aborto espontâneo e perdeu seu primeiro bebê. O nome dele seria Levi, que significa ‘unido’ ou ‘vinculado’. E o significado do nome dá o tom do sofrimento dela: “Seu nome nunca fez tanto sentido como está fazendo agora, porque eu e seu papai nos unimos de um modo inexplicável hoje, mesmo de longe. Foram 15 semanas com você dentro de mim”, desabafou.

Maria Gabrielli é irmã do jogador Fernandinho e, em janeiro deste ano, participou da novela Malhação - Viva a Diferença. A gravidez da atriz, de 22 anos, estava próxima de completar quatro meses.

Maria Gabrielli Machado agradece à Deus por Levi e, na publicação, fala sobre os sentimentos que tem em relação ao luto: “Hoje foi difícil saber que as dores, o esforço, o grito e o choro seriam em vão. No parto no lugar do alívio, que nós temos quando a dor acaba, eu senti vazio. Senti meu ventre vazio, meus braços vazios, meu coração vazio e ao invés de sentir você nos meus braços, eu te vi indo embora. Que dor, meu filho, que difícil...”, lamentou.

Em agosto, Walter Zanotti Neto, noivo de Maria Gabrielli, chegou a postar uma foto do ultrassom de Levi: “É, galera, vou ganhar um parceiro de vida! Ansiedade está transbordando e a cabeça a mil fazendo vários planos. Com quantos anos posso levar no estádio para ver o Corinthians?”. A publicação revelava a ansiedade em se tornar pai. “Vai ser o mais forte, mais inteligente, bonito (pelo menos aos meus olhos), e sem dúvida, amado incondicionalmente. Vem pro pai, Levi, vem logo!”, escreveu.