Maria fala sobre expulsão do ‘BBB 22’: ‘Não tinha noção do que ia acontecer’

A cantora Maria Foto: Instagram/ @bbb

Desclassificada do Big Brother Brasil por agressão, Maria falou pela primeira vez sobre o episódio no Domingão com Huck. A atriz disse que reconheceu o erro e se arrependeu.

"Aquele momento não me define. Imediatamente, eu me recolhi, me arrependi e reconheci o meu erro. Não tinha noção do que ia acontecer aqui fora. Quando me chamaram no confessionário, aceitei, ouvi, fiquei triste", afirmou.

Ao sair do reality, ela contou ter sido bem recebida. "No primeiro momento foi um desespero. Em seguida, recebi um acolhimento muito grande da equipe do programa. Quando entendi que não era mais a Maria jogadora, só queria ser a Vitória de novo."

A artista deixou o jogo após acertar com um balde na cabeça de Natália durante jogo da discórdia. Na edição do programa da última terça-feira, 15, o público pôde acompanhar como foram os últimos momentos da cantora na casa.

Ela chegou a se desculpar com Natália antes de ser expulsa. "Fiquei muito mais tranquila quando vi o VT, porque deu para entender esse lugar imediato de arrependimento”, disse.

“É delicado porque, no momento que eu fiz, era nítido que não tinha consciência do que estava fazendo. Me senti provocada, era do jogo e reagi da maneira que eu não esperava. Na hora percebi e pedi desculpa."

Relação com os brothers da casa

A ex-sister também contou para quem vai sua torcida para vencer o programa: "Gostaria que ganhasse a Lina, mas acho que (a final) está entre Natália e Arthur."

Sobre a relação de Natália e Eliezer, ela deixou claro que não há nenhum sentimento de ciúmes. "Estava mais preocupada com a playlist da festa. Eli e Natália era óbvio. Ia rolar e rolou".