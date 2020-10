Maria Clara Gueiros lamenta morte da mãe, Albertina, aos 87 anos

Maria Clara Gueiros ao lado da mãe, Albertina, que morreu nesta sexta-feira, 2 de outubro de 2020 Foto: Instagram / @mcgueiros

A atriz Maria Clara Gueiros lamentou a morte de sua mãe, Albertina, aos 87 anos de idade, nesta sexta-feira, 2.

O anúncio foi feito em seu Instagram: "Hoje minha mãe partiu. Aos 87 anos, ela deixa esse mundo para virar história. Muitas histórias. Quero lembrar dela com alegria, porque não tem como não ser assim".

"Mãe, vai com Deus e com São Longuinho, seu amigo íntimo, que hoje está trabalhando para lhe guiar até meu pai. Com todo amor, Maria", concluiu.

Confira abaixo a postagem feita por Maria Clara Gueiros:

