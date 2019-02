Maria Casadevall reconhece ‘privilégios’ ao mostrar seios e diz que ato não justifica assédio

Maria Casadevall foi criticada por uns e apoiada por outros ao mostrar os seios durante o carnaval de São Paulo. Foto: Instagram / @poemascasadevall

A atriz Maria Casadevall afirmou pelos stories do Instagram na terça-feira, 26, que seus seios à mostra no domingo, 24, durante um bloco de carnaval em São Paulo, não era um protesto e disse ser privilegiada por poder se manifestar daquela forma. Ela escreveu "ele não" na região do corpo, em crítica ao presidente Jair Bolsonaro.

"Não foi uma manifestação feminista e não era um convite [para assédio]. Reconheço que eu estava ali protegida por todos os privilégios que me cercam, como mulher branca e figura pública", escreveu.

Além disso, a atriz apontou que sua atitude não foi um chamado à avaliação masculina e "muito menos um pedido desesperado de aprovação".

A apresentadora e escritora Maria Ribeiro publicou uma foto de Maria Casadevall no Instagram e considerou a ação da atriz um "ato de coragem e liberdade". "Neste mundo, repleto de machismo, estar ao lado das minas é coerência e sobrevivência", afirmou. Veja: