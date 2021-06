Maria Beltrão recebe vacina contra covid-19 e altura da apresentadora surpreende internautas

A jornalista Maria Beltrão, de 49 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 Foto: Instagram/@beltraomaria

A jornalista Maria Beltrão, da GloboNews, de 49 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus e comemorou o fato nas redes sociais nesta segunda-feira, 21.

Vestindo a camisa da campanha 'Vacina Sim', a apresentadora vibrou.

"Com muita fé em Deus e confiança nos cientistas, cheguei até aqui. Com muito amor pela vida, recebo essa dose de esperança. Com alegria e gratidão, dou mais esse passo sem perder de vista a luz no fim do túnel", escreveu na legenda da foto.

Na imagem, Maria Beltrão agradeceu a todos que a atenderam para receber a vacina contra covid-19. "Obrigada à Ana Tereza e a todos os profissionais de saúde, protagonistas destas fotos", finalizou, ao lado das agentes de saúde, todas muito mais baixas que a jornalista. E isso chamou atenção de muitos internautas. Maria Beltrão mede 1,81m.

Entre comentários de "parabéns" e "viva" pela vacina, muitos fãs repararam o detalhe da foto. " Que beleza! As gurias são baixinhas ou a Beltrão é muito alta?", perguntou um. "Parabéns! Eu vi a foto e achei que a Maria tava cheia de crianças ao redor dela! Maravilhosa!", brincou uma fã. E outro se surpreendeu: "Você é alta desse jeito!?".

No Twitter, Maria Beltrão percebeu que a foto viralizou por causa da altura dela e fez questão pegar carona na brincadeira e enaltecer os profissionais do SUS na luta contra o coronavírus.

"Todo mundo comentando como sou alta! Minha altura é pequena perto da alegria de ter tirado “selfie” com essa turma aqui! As gigantes são elas", escreveu.