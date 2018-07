María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, veste figurino da personagem em Acapulco

'Chiquinha' visita Acapulco 40 anos depois da gravação do icônico episódio de 'Chaves'. Foto: Reprodução/Facebook

Um dos episódios mais lembrados pelos fãs de Chaves é o que a turma inteira da vila vai para Acapulco, cidade litorânea do México, e a atriz María Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha, resolveu relembrar esse momento: ela vestiu o figurino da personagem quando visitava a cidade e compartilhou uma foto em seu Facebook.

"Desfrutando minhas férias em Acapulco", escreveu a atriz na legenda da imagem, em que aparece vestida de Chiquinha na sacada de um hotel na cidade. O episódio de Chaves no local foi gravado há 40 anos, em 1977.

Nos comentários, María revelou que o episódio de Acapulco é um de seus favoritos. A atriz, porém, não estava no mesmo hotel em que foi gravado o episódio. No seriado, o local que serviu de cenário foi o hotel Emporio Acapulco, que continua lá na cidade - mas com algumas reformas.