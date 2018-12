Mari Palma publica homenagem ao pai, que tem deficiência visual

Mari Palma Foto: Instagram / @maripalma

A jornalista Mari Palma publicou em seu Instagram uma homenagem ao seu pai por conta do Dia da Pessoa com Deficiência Visual, na noite de quinta-feira, 13 de dezembro. "Ele brinca que eu sou os olhos dele, mas mal sabe que ele enxerga mais do que eu".

"Crescer com um pai deficiente visual foi muito difícil, mas ao mesmo tempo me ensinou demais", afirmou Mari.

Segundo ela, não foi fácil aceitar a condição de seu pai: "chorava muito de desespero por não ter o que fazer, vivia na internet atrás de faculdades pelo mundo que estudavam a doença dele, sempre atrás de algo pra ajudar."

"Sempre me frustrava. Até o dia que eu percebi que, na verdade, quem tinha que aceitar era ele, e ele tava ali bem, feliz do jeito dele, sorrindo pra todo mundo."

Mari ressalta que, hoje em dia, os dois têm um entendimento muito bom: "Quando a gente anda na rua, tem nossos códicos. Ele fica com a mão no meu ombro, aí se tem um degrau, por exemplo, eu mexo o ombro pra ele saber."

"Pai, às vezes eu fecho os olhos um minutinho só pra me sentir um pouco como você, pra tentar entender o que você passa, e isso me faz te admirar mais e mais", se declarou.

"Tem que ser muito forte pra enxergar o mundo com o coração do jeito que você enxerga, e isso você me ensinou a vida toda."

"Obrigada pelo presente de ser sua filha. E não se preocupa que você sempre vai ter esses olhos aqui pra te guiar onde você for! Você é de verdade meu maior herói", concluiu.

