Mari Palma e Phelipe Siani se casam em cerimônia intimista no interior de São Paulo

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani se casaram em Itatiba, interior de São Paulo Foto: Caio Lanziani

Mari Palma e Phelipe Siani se casaram na tarde de sábado, 28, numa cerimônia minimalista no interior de São Paulo. O casal de jornalistas esperava contar com 600 convidados numa cerimônia intimista e refinada que foi realizada em Itatiba, no interior do Estado.

Amigos do casal fizeram registros nas redes sociais dos detalhes da festa. Mari Palma foi acompanhada ao altar do sobrinho Dom. Os irmãos da noiva, Luiz Palma Júnior e Leonardo Palma, a conduziram em direção ao altar, onde estava Phelipe Siani. Outro detalhe que chamou atenção foi a chegada de Mari à cerimônia. Ela desembarcou na festa numa Kombi azul.

O pai da jornalista, Luiz Palma, que morreu ano passado, foi homenageado na cerimônia. Dom, sobrinho de Mari, entrou com uma plaquinha durante o casamento em lembrança ao avô e balões voaram nos céus de Itatiba com o nome de Luiz.

Phelipe Siani se emocionou ao ver a noiva e ouvir as palavras do juiz que paz que realizou o casamento. "O que sentem um pelo outro é capaz de transformar a felicidade em fogos de artificio, encher os olhos de quem assiste de longe e fazer o mundo inteiro sentir a mesma coisa. Eu digo que vi, porque desde o primeiro dia era amor”, declarou o juiz em registros feitos por amigos e convidados do casal.

Um pedido inusitado da noiva foi incentivar que as convidadas fossem à cerimônia de tênis. A intenção de Mari era que todos os amigos e parentes se sentissem à vontade. O casamento aconteceu em uma fazenda com ruínas preservadas. Mari publicou em seu Instagram, em março, uma foto com Phelipe indicando que seria o local do evento. “Ei, você tem noção de que pode ser aqui o lugar que a gente vai casar?. Eu não sei como vai ser o dia, mas tenho certeza de que toda vez que eu parar e olhar pro lado, eu vou encontrar o amor da minha vida e meu melhor amigo", disse a jornalista.

Mari e Phelipe começaram a namorar em 2017 enquanto trabalhavam na TV Globo. Em 2021 formalizaram o noivado de forma inusitada. Em seu canal no YouTube, a jornalista registrou o momento que o marido a pediu em casamento, inspirado na série Friends, na cena que Chandler Bing e Mônica Geller formalizam o noivado com velas ao redor do ambiente.

Atualmente Mari e Phelipe trabalham juntos na CNN Brasil.