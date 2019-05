Mari Palma e Phelipe Siani negam fim de namoro e postam foto juntos

Phelipe Siani e Mari Palma Foto: Instagram / @phelipe.siani

A jornalista Mari Palma publicou um esclarecimento em seu Instagram nesta quarta-feira, 8, ressaltando que seu relacionamento com Phelipe Siani não chegou ao fim. "Recebi um monte de mensagem dizendo que eu e o Phelipe terminamos porque nem eu nem ele postamos foto ou stories um do outro há, sei lá, 10 dias".

"Me assusta pensar que hoje se avalia um relacionamento pelo Instagram. Como todo mundo, a gente tem uma vida bem corrida, sem rotina nenhuma, e quando a gente se vê, a gente prefere ficar junto e só", explicou Mari.

Em seguida, a atriz ressaltou que o relacionamento do casal segue bem: "Que a gente possa aproveitar mais os momentos sem pensar em foto ou stories. Eu amo o Instagram e adoro dividir minha vida com vocês, mas o que importa de verdade é o que a gente vive fora daqui, e tá tudo bem com a gente".

VEJA TAMBÉM: As separações mais chocantes do mundo dos artistas

Phelipe Siani também postou uma foto dos dois juntos e esclareceu: "Faz quase duas semanas que a gente não conseguia fazer isso. Teve gente até pensando que a gente tinha dado um tempo. Calma, gente, a vida tá corrida e esse casal da foto ainda se ama demais."

Confira as postagens com os esclarecimentos negando o suposto término do namoro feitas por Mari Palma e Phelipe Siani abaixo: