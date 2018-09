Margot Robbie diz que família não a apoiava no início da carreira

A atriz Margot Robbie disse em entrevista que no início sua família não apoiou a decisão de se tornar atriz Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Em entrevista para a revista Vogue britânica, a atriz Margot Robbie, indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar por sua atuação em Eu, Tonya, revelou que no início da carreira sua família não apoiou muito a decisão de trabalhar como atriz.

“Minha família não tem nenhuma ligação com a indústria do entretenimento, então quando eu comecei a atuar todo mundo me dizia ‘legal, mas quando você vai arranjar um emprego de verdade?’”, disse a atriz. Sua mãe, Sarie Kessler, é fisioterapeuta e seu pai, Doug Robbie, trabalha com fazendas.

Ela continuou dizendo que até hoje eles não se impressionam muito com sua carreira de sucesso em filmes como O Lobo de Wall Street e Uma Repórter em Apuros. “Isso vem se arrastando por alguns anos. Eles se impressionam por cinco segundos e então viram [e dizem] ‘então, o cachorro vomitou hoje’”, falou na entrevista.