Marcos Veras mostra filho fantasiado de Chaves: 'É o meu amor'

Marcos Veras compartilha fotos em comemoração aos três meses do filho Davi Foto: Instagram/ @omarcosveras

Marcos Veras encantou seus seguidores nas redes sociais na noite de segunda-feira, 9. O humorista compartilhou uma série de fotos do seu filho Davi em comemoração aos seus três meses de vida.

O filho de Marcos com a esposa Rosanne Mulholland apareceu nas fotos da publicação do pai no Instagram fantasiado do personagem Chaves, deitado em sua caminha com uma placa com o número três ao seu lado.

“Olha quem faz três meses hoje! Não, não é o Chaves. É o meu amor, Davi",se declarou o ator na legenda do post. Diversos seguidores e amigos de Veras e Rosana comentaram também.

“Que lindo”, disse Giovanna Ewbank. “Genial”, comentou o ator Mouhamed Harfouch. “O Davi é muito você”, “Meu coração não aguenta” e “Que amor” foram alguns dos comentários dos fãs do artista.

Marcos e sua esposa estão sempre compartilhando cliques da nova rotina ao lado do pequeno. No mês anterior, Helena também havia postado outra sessão de fotos no mêsversário de Davi que encantou os seguidores.