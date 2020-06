Marcos Veras e Rosanne Mulholland fazem chá de bebê virtual: ‘É o que dá pra fazer no momento’

Com direito a decoração do espaço, bolinhos e docinhos, Marcos Veras e Rosanne Mulholland decidiram fazer um chá de bebê virtual. Foi uma maneira que o casal encontrou para confraternizar a chegada do primeiro filho Davi.

“Chá de Bebê Virtual? Pois é! É o que dá pra fazer no momento. Só pra não passar em branco, ontem fizemos um zoom com a família”, explicou o ator na legenda da série de fotos que publicou no perfil dele no Instagram.

Rosanne Mulholland chegou em 35 semanas de gravidez neste domingo.