Marcos Pasquim relembra Pescador Parrudo, da novela 'Kubanacan', e diverte fãs

Esteban (Marcos Pasquim) em 'Kubanacan' Foto: TV Globo/João Miguel Júnior

Marcos Pasquim compartilhou fotos de seu personagem Esteban, o "Pescador Parrudo", da novela Kubanacan, nesta terça-feira, 5, para lembrar dos 17 anos de sua atuação no clássico da Globo.

"[São] 17 anos de Kubanacan hoje. [São] 17 anos do Pescador Parrudo. Ano que vem já pode beber", brincou. Com uma foto da época sem camiseta, o ator publicou também uma foto atual com cabelo feminino sobre o seu para lembrar do personagem cabeludo.

O que não faltou foram elogios. "Melhor novela, não entendo porque ainda não reprisaram", disse uma fã. "Foi paixão a primeira vista", disse outra.

Os fãs portugueses também comentaram a publicação. Kubanacan está sendo reprisada na Globo Portugal. "Estou assistir aqui em Portugal, parece que o tempo não passou por aí", escreveu uma portuguesa.

Em 2003, o diretor da novela, Wolf Maia, disse ao Estado que o objetivo da trama era mostrar "uma série de cacoetes de países da América Latina, que viveram ditaduras e foram prejudicados economicamente". Kubancan conta a história dos belos e sensuais habitantes de uma ilha do Caribe, cuja língua oficial é o espanhol e o principal produto de exportação, as bananas. A história se passa no final dos anos 50. "É um país tropical e o calor exacerba o jogo de libido", afirmou Maia na época.

Veja a publicação de Marcos Pasquim: