Marcos Mion se emociona com apresentação de dança do filho

O apresentador Marcos Mion e o filho Romeo. Foto: Instagram/@marcosmion

Marcos Mion ficou emocionado com a apresentaçã0 de dança do filho Romeo, de 13 anos, que tem autismo e sempre é citado com muito carinho pelo pai.

No último fim de semana, o apresentador publicou em suas redes sociais um vídeo em que o menino dança coreografias de diferentes ritmos.

Ao lado da professora, ele se diverte entre os passos de dança enquanto a família sorri, aplaude e se emociona.

"Romeozão, quanto orgulho de você. De tudo o que você representa para milhares de famílias, você veio com uma missão e a minha é ser seu porta-voz! Te amo, meu anjo. Daqui até a lua", se declarou o apresentador na publicação.

Em julho, Mion publicou um vídeo em que aparece dançando com Romeo a música Jailhouse Rock, do Elvis Presley. O apresentador tem mais dois filhos, Stefano e Donatella.