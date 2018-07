Marcos Mion revela que sua mulher teve mesma complicação que Eliana durante a gravidez

O apresentador Marcos Mion Foto: Iara Morselli / Estadão

O apresentador Marcos Mion fez um emocionante relato após assistir a uma homenagem de sua família durante a exibição do programa Legendários, na última sexta-feira, 23. Aos prantos, ele revelou que sua mulher, Suzanna, passou por um problema semelhante ao que a apresentadora Eliana vem sofrendo em sua gestação, o descolamento de placenta.

"A gente tá acompanhando a Eliana, minha amiga, apresentadora. O que ela tá passando agora em um ponto da gravidez dela, a Suzana passou os oito meses da gravidez da Donatella. Deitada na cama, sem levantar para ir ao banheiro, durante oito meses. Essa dedicação toda da mulher que eu amo tanto e admiro demais, me deu a Doninha, que é o centro da nossa família", contou.

Em seguida, o apresentador falou sobre o nascimento de Stefano, seu terceiro filho: "Mesmo assim a gente quis ter mais um. Por uma incompatibilidade genética entre eu e a Suzana, ela teve que tomar muita droga [remédios prescritos] durante a gravidez para manter ele na barriga, evitando descolar a placenta".

Anteriormente, Mion havia relembrado o momento em que descobriu que teria um filho autista: "Aí você, com 24 anos de idade e aquele sucesso todo... Seu filho nasce dentro do espectro autista. E muita gente acha que, quando isso acontece, é o fim, é um desespero, você perde o chão. Quando o Romeo, meu anjo, nasceu, eu percebi que minha vida não era perfeita - e que ela estava prestes a ficar. Porque eu, minha esposa e um grupo de mais de 2 milhões de pais e mães no Brasil, fomos sido escolhidos por Deus para cuidar destes anjos aqui na terra".

Confira o vídeo abaixo: