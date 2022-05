Marcos Mion reforça importância da vacinação para evitar casos graves de covid-19

Marcos Mion agradeceu à vacina e à ciência por não ter apresentado sintomas graves da covid-19. Foto: Victor Pollak/Globo

Marcos Mion testou positivo covid-19 nesta semana e precisou se afastar do trabalho para se recuperar. Vacinado com as três doses, o apresentador usou as suas redes sociais para reforçar a importância do imunizante para evitar casos graves da doença.

"Que benção poder estar vivo e brindar à casa, à vida, aos meus amores, à minha família. Como é bom ter a paz de saber que não vou perder para esse vírus maldito", escreveu junto de uma foto com sua mulher e os seus filhos.

"Graças à ciência, à vacina, eu posso encarar esse momento sem medo algum. Minha médica, super conceituada e na linha de frente da covid desde o início da pandemia, contou que não internou nem um paciente que tinha as 3 doses", completou.