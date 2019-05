Marcos Mion reconhece hater em reality: 'xingava tanto que lembro o nome dela até hoje!'

Marcos Mion e Camila Colombo Foto: Iara Morselli / Estadão | Edu Moraes / Record TV / Divulgação

O apresentador Marcos Mion reconheceu uma antiga "hater" ao se deparar com os participantes da 4ª temporada do Power Couple Brasil, novo reality show da Record TV, emissora na qual trabalha. Trata-se de Camila Colombo, esposa do ex-CQC Lucas Salles.

Segundo Mion, Camila era uma "hater de verdade, de passar o dia xingando no Twitter". O E+ encontrou diversas postagens feitas por ela no ano de 2010, fazendo duras críticas ao apresentador e ao Legendários, seu programa na época, que chegou ao fim em 2017, após oito anos no ar.

"Não acredito! Essa menina do Power Couple Brasil era a maior hater da história no início do Legendários! Camila Colombo! Que vergonha deve dar depois que o tempo passa, fica velha e lembra que já foi hater!", escreveu Mion.

Ele ainda ressaltou que Camila passava "a vida dela no Twitter me xingando, odiando, querendo humilhar. Mas era tanto, mas tanto, que lembro o nome dela até hoje!". Seu colega de Legendários, Felipe Solari, também se recordou da hater.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os participantes da 4ª temporada do Power Couple Brasil

Foto: Edu Moraes / Record TV

André Coelho, 32, e Clara Maia, 26, participaram do 'De Férias com o Ex', da MTV.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Taty Zatto, que já foi conhecida no mundo do funk como Taty Princesa, é cantora e DJ e tem 40 anos. Ela é casada com Marcelo Braga, empresário, que tem 48 anos de idade.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Maikel Castro, 30, é modelo, casado com Jackie Sampaio, 47, que trabalha como relações públicas.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Marcelo Tchakabum, 53, é conhecido por fazer parte do grupo musical Tchakabum. É casado com a dançarina Elaine Costa, 32.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Aos 40 anos, a modelo Faby Monarca já foi casada com Marcos Oliver , ex-sedutor dos programas de João Kleber, e participou do 'Troca de Esposas' recentemente. Seu marido, Enrico Mansur, tem 37 anos e é cantor.

Foto: Edu Moraes / Record TV

André Marinho, 40, ficou conhecido por integrar o grupo musical Br'oz. Ele é casado com Drika Marinho, 39, fotógrafa e bailarina.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Ju Valcézia ficou conhecida por ter trabalhado como bailarina do 'Domingão do Faustão' por alguns anos. Aos 34 anos, é atriz e apresentadora e mora em São Paulo. Seu marido, Ricarddo Manga, é ator e produtor e tem 37 anos.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Eliéser Ambrósio, 34, e Kamilla Salgado, 31, se conheceram no 'BBB 13', reality show do qual participaram em 2013.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Mariana Felício, 33, foi a vice-campeã da 6ª edição do 'Big Brother Brasil' em que conheceu seu marido, Daniel Saullo, 38.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Aos 37 anos de idade, a jogadora de vôlei é casada com o empresário Alexandre Folhas, 44.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Aos 26 anos de idade, Lucas Salles é conhecido por ser ex-repórter do 'CQC'. Atualmente é ator e comediante, e mora em Orlando, nos Estados Unidos. É casado com Camila Colombo, produtora de 41 anos.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Debby Lagranha ficou conhecida como atriz mirim em programas de Xuxa Meneghel e Renato Aragão na Globo, como 'A Turma do Didi'. Aos 27 anos, é atriz e veterinária. Seu marido, Leandro Amieiro, é veterinário e tem 38 anos de idade.

Foto: Edu Moraes / Record TV

Nicole Bahls, 33, ficou conhecida por trabalhar como 'panicat' no programa 'Pânico'. Ela também participou do reality show 'A Fazenda', da Record TV, duas vezes. Ela é casada com o modelo Marcelo Bimbi, 34.

Foto: Edu Moraes / Record TV

O 'Power Couple Brasil' chega à sua 4ª temporada a partir da próxima terça-feira, 30 de abril de 2019, em programa especial que será exibido ao vivo e contará com plateia. O reality show apresentado por Gugu Liberato reúne casais de personalidades disputando um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão - entre eles, ex-BBBs, membros de grupos musicais de sucesso do passado, como o Br'oz, e até a ex-atriz mirim da 'Turma do Didi' Debby Lagranha. Confira todos os casais a seguir! O 'Power Couple Brasil' será exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 22h30, na Record TV. Clique aqui para conhecer mais sobre o programa e conferir uma entrevista com o apresentador Gugu Liberato.

"Também é a maior hater que eu já vi na internet na minha vida, mano... Tanto que também lembro o nome dela até hoje, dia em que ela estreia no Power Couple, na Record, mesma emissora do Legendários. Ô vida", ironizou Solari.

Confira abaixo os tuítes feitos por Marcos Mion e Felipe Solari e, em seguida, alguns dos tuítes publicados há cerca de nove anos em que Camila Colombo criticava o apresentador e seu programa:

HAHAHAHAHHA! Não acredito!! Essa menina do #PowerCoupleBrasil era a maior hater da história no início do Legendarios! Camila Colombo! ‍♂️Que vergonha que deve dar depois que o tempo passa, fica velha e lembra que já foi hater! Hater de verdade! De passar o dia xingando no Twitter! — Marcos Mion (@marcosmion) 1 de maio de 2019

Hahahah, não to acreditando nisso !!! E olha que ironia.... agora ela terá Haters também @marcosmion https://t.co/geYuoxqTrK — Sistema Solari Podcast (@felipesolari) 1 de maio de 2019

Vc lembra dela @felipesolari ??? Os caras do CQC mandavam ela passar a vida dela no Twitter me xingando, odiando, querendo humilhar...e ela ficava! Mas era tanto, mas tanto que lembro o nome dela até hj! ‍♂️‍♂️ https://t.co/TcVXzSsVVv — Marcos Mion (@marcosmion) 1 de maio de 2019

A mesma coisa por aqui. Foi um pouco "over". Também é a maior Hater que já vi na internet na minha vida mano.... tanto que TAMBEM lembro o nome dela ate hoje, dia em que ela estréia no Power Couple, na Record, mesma emissora do Legendários. Ô vida. https://t.co/WCrjL6uNjR — Sistema Solari Podcast (@felipesolari) 1 de maio de 2019

To vendo os twits do @mionzera, só eu to desconfiada q ele é bipolar? Alisando e chutando o @DaniloGentili, tudo isso pra tentar aparecer? — Camila Colombo (@CamilaColombo) 15 de abril de 2010

Mês que vem nesses depoimentos deprimentes do final da novela vai ta o @mionzera: Eu só queria INOVAR a TV, fazer humor do bem... — Camila Colombo (@CamilaColombo) 15 de abril de 2010

Gente o @mionzera não me responde, ele deve ta muito ocupado copiando os quadros do CQC. Mas vê se agora faz bem feito! — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de abril de 2010

ei @mionzera parabéns pelo quadro que vc criou pra Mia Melo, sério mto bom! Até o celular tocando ficou idêntico ao repórter inexperiente — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de abril de 2010

ei @mionzera parabéns pelo quadro que vc criou pro João Gordo, sério mto bom! Até conseguiu uma fantasia pra ele igualzinha a do Proteste Já — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de abril de 2010

ei @mionzera parabéns pelo quadro que vc criou pro João Gordo, sério mto bom! Até conseguiu uma fantasia pra ele igualzinha a do Proteste Já — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de abril de 2010

ei @mionzera parabéns pelo quadro que vc criou pro Jaque Cury, sério mto bom! Conseguiu uma tão gostosa quanto quanto aos meninos do pânico — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de abril de 2010

ei @mionzera parabéns pelo quadro que vc criou pro Elcio, mto bom! Conseguiu ler direitinho o e-mail que os produtores do CQC te passaram — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de abril de 2010

ei @mionzera parabéns pelo quadro que vc NÃO criou para o Hermes e Renato! Vc conseguiu acabar com a carreira deles! — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de abril de 2010

@mionzera Sem maldades, acho vc um menino mimado q se gaba por ter a bola, mas não sabe brincar. Se gaba do ibope. Pq não fazia isso na MTV? — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de abril de 2010

@mionzera Já q vc quer ser correto deveria tirar o ar condicionado do estúdio e da sua balada! Vc sabe quanto o ar agride o meio ambiente? — Camila Colombo (@CamilaColombo) 22 de abril de 2010

Parabéns @mionzera hj vc conseguiu se superar e fazer o PIOR pgm de todos e mentir descaradamente sobre a invasão da "fã"q trabalha pra vc — Camila Colombo (@CamilaColombo) 13 de junho de 2010

O @mionzera falou q as meninas foram no @programapanico por livre e espontânea vontade? Até quando ele vai continuar armando e enganando? — Camila Colombo (@CamilaColombo) 13 de junho de 2010

Só eu acho que o @mionzera depois de hoje merece um # bem especial nos TT??? #MionLendaDeMerda? Vamos??? — Camila Colombo (@CamilaColombo) 13 de junho de 2010

Só espero que agora o @mionzera entenda de uma vez por todas: 1- ele NÃO é HUMORISTA e 2- LEGENDÁRIOS NÃO SOMOS TODOS NÓS — Camila Colombo (@CamilaColombo) 9 de julho de 2010

Alou @mionzera fiquei sabendo q mandaram um CALABOCAMION hj na palestra do @marcelotas. Espero de coração q vc passe isso no sábado. Grata — Camila Colombo (@CamilaColombo) 25 de junho de 2010

O @mionzera sabe q é bom ajudar deficientes mentais, por isso contratou alguns para o seu programa @vibedobem — Camila Colombo (@CamilaColombo) 28 de julho de 2010

Quando criança o @mionzera não trepava em árvores pq essas coisas mais sérias ficam só pra depois do casamento #VibeDoBem — Camila Colombo (@CamilaColombo) 28 de julho de 2010

PAZ ENTRE OS PROGRAMAS DE HUMOR???? @MIONZERA VC NÃO TEM UM PROGRAMA DE HUMOR!!! QUANTAS VEZES TENHO Q TE DIZER ISSO? #calabocamion — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de junho de 2010

@mionzera rararara pronto ta ai o asno master da TV. Amor, as pessoas falam isso pq o legendários ta uma merda! Achava q vc era + espertinho — Camila Colombo (@CamilaColombo) 26 de abril de 2010

@mionzera e se ibope é sinônimo de qualidade quem são os legendários perto do zorra total num sábado a noite? E olha q tamo falando de humor — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de abril de 2010

Ei @mionzera qual parte do Legendários não é um programa de humor vc não entendeu??? #calabocamion — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de junho de 2010

Jogaram uma meia num aquário e ela indicou q o próximo programa a sair do ar é legendários. Nem precisaram do polvo pra saber disso — Camila Colombo (@CamilaColombo) 8 de julho de 2010

Sorte q idiotas, ops legendários me lembraram q hj é dia de tirar sarro! Agradeço super e vamos juntos passar vergonha xenhoras e xenhores — Camila Colombo (@CamilaColombo) 14 de agosto de 2010

RT @brunomotta: #HumorSemCensura 15h, em frente ao Copacabana Palace. Estarão TODOS os programas de humor...e o Legendários — Camila Colombo (@CamilaColombo) 20 de agosto de 2010

A nãoooo! Sério, q o Solari ficou emocionado pq resgatou uma boneca? Rararararaaarra juro q pela primeira vez legendarios me fez rir! — Camila Colombo (@CamilaColombo) 3 de outubro de 2010

O @legendarios é tao original q nao entra em NENHUMA categoria do premio extra http://extra.globo.com/lazer/premioextra2010/votacao.asp — Camila Colombo (@CamilaColombo) 24 de outubro de 2010

Legendarios é tão baguncado q cortaram o quadro do @MauMeirelles no meio! A única coisa q ia se safar ali! — Camila Colombo (@CamilaColombo) 24 de outubro de 2010

Fazia semanas q não assistia legendarios e fiquei feliz em ver q foram tão rápidos em copiar um quadro do @agoraetarde. Agilidade nota 10 — Camila Colombo (@CamilaColombo) 3 de julho de 2011