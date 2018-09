Marcos Mion publica homenagem aos 10 anos de sua filha: 'Orgulho'

Marcos Mion e sua filha, Donatella. Foto: Instagram / @marcosmion

O apresentador Marcos Mion publicou uma homenagem ao aniversário de 10 anos de sua filha, Donatella, em seu Instagram, na noite de segunda-feira, 17.

Mion contou que, apesar de ser a filha do meio - também é pai de Romeo, 13, e Stefano, 8 - 'Doninha', como a chama carinhosamente, por vezes atua como 'irmã mais velha'.

"Com o tempo e a condição do autismo do Romeo, tomou ares e responsabilidade de filha mais velha, desenvolvendo uma capacidade intelectual e de entender e respeitar as diferenças muito elevada para sua idade", escreveu.

O apresentador ainda contou como costuma chamar a menina em alguns momentos: "Advogada é um dos apelidos que dei pra ela, porque ô menina que sabe argumentar e convencer! [risos]"

"Filha, a vida é cheia de incertezas, mas meu coração se enche de paz e orgulho quando constato uma das únicas certezas que tenho: você sabe hoje e vai sentir para sempre o tamanho da minha dedicação a você, o tamanho do meu amor!", concluiu.

Confira a íntegra da publicação abaixo: