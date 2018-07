Marcos Mion publica foto antiga e se declara para filho autista

Marcos Mion e o filho Romeo dançando juntos. Foto: Reprodução de vídeo em postagem do Instagram (2018)/ @marcosmion

Marcos Mion postou em seu Instagram uma foto da época em que seu filho mais velho, Romeo, de 13 anos, tinha apenas cinco meses de idade nesta sexta-feira, 26.

“Lembro de cada detalhe. O cheirinho da carequinha do Romeo, a mãozinha toda cheia de dobra, o pesinho dele no meu peito, a textura do bodyzinho, o clima, tudo”, escreveu o apresentador, que também é pai de Stefano e Donatella.

“Eu só conseguia imaginar onde meu sonho de ter uma família chegaria, mas começando com o Romeo, dentro do espectro autista, eu já sabia que tudo seria muito melhor, mais intenso e lindo do que eu poderia ter imaginado”, recordou.

Recentemente, Mion postou um vídeo no Instagram em que ele e o menino dançam juntos a música Jailhouse Rock, do Elvis Presley.

“Romeo é assim. Quando ele ri é de verdade, mas quando fica bravo também. Quando chora é porque a lágrima ficou mais forte do que a serenidade, mas quando fica feliz se tremelica inteiro chacoalhando as mãos e pulando de uma forma que é impossível de disfarçar. Quando ele ama é por inteiro. E quando não ama, não faz sentido. Quando ele quer é porque necessita e quando gosta de alguém é com a alma”, disse ele em alusão à consciência que se deve ter sobre o espectro autista.

Veja abaixo.