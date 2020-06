Marcos Mion posta foto com Romeo e fala do Dia do Orgulho Autista

O apresentador Marcos Mion e o filho Romeo. Foto: Instagram/@marcosmion

Marcos Mion fez uma postagem em seu Instagram ressaltando a importância do Dia do Orgulho Autista nesta quinta-feira, 18 de junho. O apresentador é pai de Romeo, que tem o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e chegou a inspirar a Lei Romeo Mion no Brasil.

"Hoje é dia de sentir orgulho! Orgulho dos milhões de autistas que encaram um mundo infestado de pessoas que não estão preparadas para entender e viver com eles. Orgulho de cada pai e mãe que recebe o diagnóstico e não desiste de seus filhos", escreveu.

Em seguida, continuou: "Orgulho de todos que entendem que nós temos muito a aprender com as mentes diversas sobre honestidade, bondade, ordem, responsabilidade, objetividade e pureza. Amor! Amor! Amor!"

"Como diz meu filho Romeo: viva os autistas!", encerrou o apresentador.

Confira a postagem de Marcos Mion sobre o Dia do Orgulho Autista abaixo:

Dia do Orgulho Autista

O Dia do Orgulho Autista, 18 de junho, foi instituído para esclarecer a sociedade sobre as características das pessoas diagnosticadas com algum grau do Transtorno do Espectro Autista e busca reconhecer que o funcionamento cerebral de algumas pessoas é diferente do que é considerado ‘típico’.

A intenção é demonstrar à sociedade que a pessoa que tem TEA não tem uma doença, mas apresenta características especiais que trazem desafios e também recompensas aos seus familiares e à comunidade.

Além dessa data, o dia 2 de abril é marcado pelo Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo.

