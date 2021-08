Marcos Mion imagina nova vida na Globo: 'Quero o WhatsApp da Ana Maria'

O apresentador Marcos Mion foi contratado pela Globo e diz estar realizando um sonho. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Marcos Mion está em êxtase. Desde o anúncio da contratação dele pela Globo, na noite desta sexta-feira, 6, o apresentador tem expressado a alegria de, segundo ele, realizar esse sonho. Em um vídeo, ele se diverte ao compartilhar alguns pensamentos sobre o momento: ser amigo de William Bonner, jogar videogame com Tiago Leifert e querer o número de WhatsApp de Ana Maria Braga.

Ainda na noite de sexta-feira, ele dividiu um breve texto nos stories do Instagram. "Acho que nunca mais eu vou dormir. Amanhã eu venho aqui falar um pouco com vocês sobre tudo que estou sentindo e sobre tudo que vai acontecer", comentou.

Neste sábado, ele contou que foi dormir às 5h, levantou às 9h, mas acordou cerca de três vezes nesse período. Visivelmente feliz, ele ri ao tentar dizer que agora vai apresentar as tardes da Globo.

"Estou há duas semanas [assim], quando começou de fato a negociação", disse. Mion agradeceu a todos pelos comentários positivos e disse que Luciano Huck, a quem ele vai substituir em uma nova versão do Caldeirão, ligou para oferecer apoio. "Não parece que é verdade."

Em um vídeo, no qual aparece dirigindo, o apresentador narra os pensamentos dele. "Eu quero o WhatsApp da Ana Maria. Será que o William Bonner vai no meu aniversário? Meu Deus, eu preciso comprar uma gravata para ser amigo do William Bonner", diz. Ele comenta ainda que vai ser amigo de Tiago Leifert, quer fazer exercícios na praia com Fernanda Gentil e "esmagar o Tony Ramos".

Assista ao vídeo abaixo e, em seguida, uma série de tuítes em que Mion fala sobre estar na Globo.

Não tô nem acreditando…estou vivendo a realização do sonho da minha vida… Finalmente meu Deus, finalmente!! Obrigado a cada um de vcs que tuitaram inúmeras vezes no perfil do @boninho da @tvglobo pedindo minha ida pra lá! Nunca pude comentar, mas sempre acompanhei! Amo vcs! — Marcos Mion (@marcosmion) August 7, 2021

Não tô aguentando, preciso falar uma coisa… “Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou…” NÃO VEJO A HORA DE ABRAÇAR O TONY RAMOS E CANTAR ATÉ PERDER A VOOOOZ!!❤️❤️❤️ — Marcos Mion (@marcosmion) August 7, 2021