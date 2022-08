Marcos Mion guarda mensagem negativa de Boninho: 'Toca sua vida'

Marcos Mion é apresentador do 'Caldeirão' da TV Globo. Foto: Globo/Victor Pollak

Durante o Saia Justa do canal GNT, na última quarta-feira, 10, Marcos Mion revelou que ainda guarda a primeira resposta negativa que recebeu do diretor da TV Globo Boninho sobre a ida dele para a emissora.

"A felicidade é proporcional ao sofrimento. A minha ida para a Globo foi uma travessia que envolveu muita fé, muita resiliência. Tenho um WhatsApp do Boninho falando para mim: 'O sábado está fechado, toca a sua vida, aceita outra proposta porque não vai rolar'", contou Mion.

O agora apresentador do Caldeirão admitiu que não desistiu fácil do sonho de ir para a TV Globo. "Falei: 'Não, não vou aceitar'. Fui para Nossa Senhora, reforcei a minha promessa. Isso não estava certo. Era para eu estar lá! Fiz a minha parte", disse.

Mion é exemplo de que a fé realmente move montanhas, tanto é que ele posteriormente foi contratado e cumpriu o acordo com a santa ao peregrinar por 110km em uma estrada de terra até Aparecida, no interior de São Paulo, em dezembro do ano passado. "Já tenho mais de 20 anos de carreira, graças a Deus, muito bem sucedida, mas não finjo costume para falar que estou vivendo um sonho", ressaltou.

Quando Astrid Fontenelle fez um discurso sobre os três filhos do apresentador com Suzana Gullo, Mion não conteve às lágrimas. "Antes de falar qualquer coisa, já fiquei emocionado. O Romeu sempre fala de você. E você usou palavras tão bonitas que não tenho como não me emocionar quando coloco em perspectiva tudo o que a gente passou quando ouço alguém falar que ele é um farol. Considero a maior vitória da minha vida como pai", declarou.