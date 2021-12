Marcos Mion faz peregrinação e paga promessa por ter sido contratado pela Globo: 'Nunca perdi a fé'

O apresentador da TV Globo, Marcos Mion, faz peregrinação Foto: Instagram/@marcosmion

Marcos Mion decidiu pagar a promessa que fez para Nossa Senhora e fez uma peregrinação de 110km, de Minas Gerais até Aparecida, em uma estrada de terra e subida.

O apresentador do Caldeirão explicou aos seguidores no Instagram nesta quarta-feira, 22, porque havia 'sumido' das redes sociais.

"Não é mais segredo pra ninguém que há anos eu tinha essa promessa feita para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com minha ida pra Globo. Quantas vezes conversei com ela achando que talvez não fosse mesmo para mim, decepcionado por mais uma vez bater na trave…mas eu nunca perdi a fé que Jesus Cristo e Nossa Senhora estavam guardando pra hora certa a realização do meu maior desejo", afirmou.

Mion publicou duas fotos em que aparece caminhando pela estrada em direção à capela da santa. "Mãezinha cuidou, abençoou, eu aguentei o processo…aconteceu! Agora é hora de agradecer. 110km a pé, a maioria na subida, estrada de terra e muita gratidão no coração!", escreveu.

Marcos Mion também compartilhou um vídeo com detalhes de como se sentiu durante a caminhada, feita por milhares de romeiros que têm suas graças alcançadas.

"Estou fazendo o percurso de 110km em 3 dias. Isso é bem fora da curva. Quem é peregrino sabe a intensidade necessária pra dar conta de tantas subidas e descidas, buraco, pedra, lama, sol à pino e chuva torrencial (esses dois alternando a cada meia hora) nesse curto período. É muito difícil. Estou destruído", admitiu.

Ao mesmo tempo, Mion disse que se sente forte espiritualmente: "Soa como uma incongruência, eu sei, mas isso é se você não conhece ou não acredita no mistério".

Assista ao vídeo: