Marcos Mion faz a barba do filho mais velho e mãe compartilha nas redes sociais

O apresentador Marcos Mion e o filho Romeu. Foto: Instagram/@suzanagullo

O carinho que Marcos Mion tem por Romeo é evidente. O apresentador da Record TV compartilha com os fãs os momentos de intimidade e amizade com o filho de 13 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista desde pequenino.

Nessas férias, a mãe de Romeo, Suzana Gullo, compartilhou um instante em que pai e filho estão fazendo a barba. “Deixa eu ver? O que vocês estão fazendo?”, pergunta Suzana ao filmar Marcos Mion com a lâmina de barbear nas mãos. “Ué, raspando a barba como você falou. Raspando a barba”, respondeu Romeo.

Marcos Mion e Suzana também são pais de Donatella, de 10 anos, e Stefano, de 9.

Em dezembro, Marcos Mion se emocionou ao ver Romeo em uma apresentação de dança. “Esse vídeo representa tanta coisa, tanto amor, tanta dedicação, tanta evolução, tanta vitória. É a apresentação de fim de ano da aula de dança do meu maior presente, Romeo”, escreveu o apresentador no perfil dele no Instagram.