Marcos Mion fala sobre relação com filho Romeo: 'Enxergo como um mestre'

'É uma relação de mestre e aprendiz', disse Marcos Mion sobre filho Romeo. Foto: Instagram/@marcosmion

Marcos Mion participou do Conversa com Bial na madrugada deste sábado, 2, e falou sobre como a luta pelas pessoas autistas se tornou um propósito de vida para ele.

"Tenho o entretenimento e a arte como missão, mas também um propósito que Deus me deu, na forma do maior amor da minha vida", disse em referência ao filho Romeo, que é autista. "E o propósito é algo que você faz porque os outros precisam que você faça", completou.

Neste sábado é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Segundo o apresentador, a data traz uma vitrine para debater o tema, porém acrescentou que ele e sua mulher, Suzana Gullo, vivem essa realidade 24 horas.

Mion também falou sobre o vínculo com o filho. "Eu enxergo o Romeo como um mestre, é uma relação de mestre e aprendiz". Além disso, ele reforçou a importância de ter um diagnóstico precoce, coisa que ele relutava antes.

"Eu queria evitar o rótulo. Mas hoje em dia, o diagnóstico, cada vez menos, gera esse rótulo em cima das pessoas", explicou e acrescentou que Romeo tem um autismo considerado leve.

"Quanto antes você tem o diagnóstico, melhor. E eu venho de família de médicos, e nas primeiras avaliações, quando ele nasceu, meus pais disseram: 'tem alguma coisa'. A gente já vinha com indícios, parecia que era e não era. É difícil o diagnóstico. No meu caso, começamos a trabalhar muito cedo independentemente disso."

Em suas redes sociais, Mion publicou um vídeo com Romeo. "Obrigado, filho, por me ensinar tanto, por me moldar, por exigir de mim ser minha melhor versão e me dar força para lutar", escreveu.

Ele também aproveitou para lembrar da importância da data e conscientizar sobre o assunto. "Pais, mães, cuidadores, autistas: Vocês não estão sozinhos. Nós somos os escolhidos, não esqueçam nunca disso quando o dia ficar difícil."