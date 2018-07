Marcos Mion e Suzana Gullo vão a show de Coldplay para 'comemorar a vida'

Marcos Mion e a mulher, Suzana Gullo. Foto: Instagram/@Marcosmion

O show do Coldplay desta terça-feira, 7, em São Paulo teve um significado especial para o apresentador do programa Legendários, Marcos Mion, e sua mulher, Suzana Gullo. Os dois curtiram a apresentação da banda britânica depois de enfrentarem juntos o câncer de mama de Suzana.

Em um relato em seu Instagram, Mion conta que a esposa pediu: “me leva no show do Coldplay! Na pista! Pra gritar e chorar muito! Pra comemorar minha vida!” No vídeo postado na rede social, o vocalista Chris Martin canta um trecho da música Viva la Vida.

Segundo o apresentador, a noite foi cheia de emoções. “E esse sorriso lindo que ficou estampado a noite inteira, as lágrimas todas, não vou esquecer nunca!”, escreveu Mion na legenda.

Suzana também não poupou elogios no Instagram. “Melhor show da minha vida! Melhor banda do mundo! Amo amo amo Coldplay demais!”, escreveu ela, junto com um vídeo do show.

A mulher do apresentador foi diagnosticada com câncer de mama no ano passado. Recentemente, ela lembrou durante o Outubro Rosa a importância do diagnóstico precoce para a cura da doença.