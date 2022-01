Marcos Mion e Karol Conká criticam comparação de participantes do ‘BBB 22’ com os de edição passada

Marcos Mion e Karol Conka usaram as redes sociais para criticar as comparações Foto: Reprodução/TV Globo

Bastou a lista do elenco do BBB 22 ser divulgada para que internautas passassem a comparar os novos participantes com os integrantes do elenco da edição de 2021.

De “nova Karol Conká” a “novo Gil”, as comparações chamaram a atenção e ganharam críticas por parte de Marcos Mion, apresentador do Caldeirão.

“Não façam isso! Vamos deixar eles nos mostrarem quem são e, com certeza, teremos novos fenômenos”, comentou Mion em sua conta no Twitter.

Vai ser um erro e tanto a galera tentar encaixar os novos participantes do BBB em caixinhas referentes ao BBB passado! “Ah! Essa é a nova Carol Conka! Aquele é o novo Gil…”. Não façam isso! Vamos deixar eles nos mostrarem quem são e, com certeza, teremos novos fenômenos! — Marcos Mion (@marcosmion) January 16, 2022

As analogias também foram criticadas por uma das participantes de destaque na edição do ano passado: Karol Conka. “Que deselegante ficar fazendo comparações com os novos participantes do BBB 22”, afirmou Conka, também no Twitter.

A cantora, que bateu o recorde de rejeição e foi eliminada com 99,17% dos votos no BBB 21, brincou: “Deus ajude que não tenha uma variante de Jaque Patombá na casa”.

Que deselegante ficar fazendo comparações com os novos participantes do #BBB22. Ninguém é igual a ninguém. Deus ajude que não tenha uma variante de Jaque Patombá na casa HAHAHAHAHA. (Rindo de nervoso) — Karol Conká (@Karolconka) January 15, 2022

Novo quadro para analisar o 'BBB 22'

Mion também revelou no sábado, 15, que, a partir da próxima semana, passará a analisar cenas do BBB 22 no quadro 'Isso a Globo Mostra'. O quadro faz parte da grade do Caldeirão.

Após a saída de Faustão da emissora, a Globo deu início a uma verdadeira “dança das cadeiras” entre os apresentadores. Luciano Huck, apresentador do Caldeirão, assumiu o tradicional programa de Fausto Silva, que tem agora o nome de Domingão com Huck.

Já Marcos Mion, que havia anunciado a saída da TV Record no começo do ano passado, assinou um contrato com a Globo. Ele também foi apresentador de A Fazenda e se mostrou ansioso para comentar a nova edição do Big Brother Brasil. “Tem tweet meu de 2011 pedindo para o Boninho liberar as imagens para eu analisar”, afirmou em 'Isso a Globo Mostra'.

No sábado, Mion fez um “aquecimento” e analisou a cena da volta de Carla Diaz do paredão falso no ano passado. “As pessoas ficaram enlouquecidas! Quem tinha que ficar não ficou”, brincou apontando para Arthur Picoli, participante que teve um breve caso com a atriz na edição do programa.

Assista ao vídeo completo: