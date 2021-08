Marcos Mion é entrevistado por Tatá Werneck e Fátima Bernardes

Marcos Mion e Tatá Werneck em nova temporada do programa 'Lady Night' Foto: Instagram/ @multishow

Novo contratado da Globo, Marcos Mion foi recebido pela emissora com tapete vermelho nesta quinta-feira, 12. O comunicador vai substituir Luciano Huck nas tardes de sábado, a partir do dia 4 de setembro.

Ao lado da mulher, Suzana Gullo, o novo apresentador do Caldeirão foi recepcionado por Didi Wagner e pela equipe do Multishow, após a chegada no Rio de Janeiro. Didi e Mion trabalharam juntos na MTV Brasil.

Marcos também gravou uma entrevista para o programa Lady Night, de Tatá Werneck. "Seja bem vindo a melhor emissora do mundo (...) Fico feliz vendo você que nem criança realizando um sonho", comemorou a apresentadora da atração.

"Que seja linda sua trajetória. Leva lanche de casa. Aqui não tem comida não", brincou. Ele agradeceu a receptividade e também compartilhou detalhes do primeiro dia na nova empresa.

Nos stories, ele disse: "Estou surtado de felicidade e vou demonstrar para que sirva de inspiração para todos que tem fé ou um objetivo. O sonho é possível de ser realizado. A gente está vivo para realizar sonhos. A nossa vida é uma constante busca pela felicidade".

Marcos Mion participa de 'Encontro com Fátima Bernardes'

Na manhã desta sexta-feira, 13, o comunicador também deu uma entrevista para Fátima Bernardes, no programa Encontro. Ele se emocionou ao falar da trajetória profissional e também lembrou que essa não é a primeira vez que ele substitui Huck.

No início dos anos 2000, quando o apresentador deixou a Band, Mion ficou com o horário dele e comandou o programa Descontrole. "Espero fazer um trabalho a altura, porque é um cara que eu admiro demais em muitos aspectos. Espero levar adiante tudo o que ele construiu no Caldeirão, levando a minha marca que é brincadeira e diversão", disse.

Sobre o entusiasmo desta nova etapa, ele comentou: "Não vou fingir costume, era mais que uma meta, era um sonho. Muitas pessoas não conseguem realizar, estou vivendo cada segundo, é uma emoção grande. É fácil dizer que Deus desenhou um caminho para mim, mas quando você está caminhando é uma angústia. Estou surtando de estar aqui", vibrou.