Marcos Mion completa 20 anos de carreira com o musical ‘Zorro - Nasce uma Lenda’

Os atores Nicole Rosemberg, Marcos Mion, Bruno Fagundes e Letícia Spiller em 'Zorro - Nasce uma Lenda'. Foto: Gal Oppido

Marcos Mion celebra 20 anos de carreira com o musical Zorro - Nasce uma Lenda. O espetáculo também comemora os cem anos de criação de um dos personagens mais famosos da história.

O apresentador da Record TV estará no palco do Teatro Santander, em São Paulo, a partir do dia 2 de agosto, no papel do vilão Ramón. Dirigida por Ulysses Cruz, a obra tem coordenação musical de Carlos Bauzys.

Muita gente pode se lembrar mais de Marcos Mion como VJ, mas ele iniciou a carreira como ator em 1999, na TV Globo, no seriado protagonizado por Sandy e Júnior. Um ano depois, ele foi parar na MTV Brasil, apresentando programas como Supernova e Piores Clipes do Mundo.

Ainda como ator, Marcos Mion esteve em filmes como De Cara Limpa, de 2001, e Um Show de Verão, de 2004.

Como apresentador de televisão, ele passou pela TV Bandeirantes e, atualmente, está na Record TV. Na emissora, já comandou o programa Legendários e os realities Ídolos, A Casa e A Fazenda.

No elenco de Zorro, com Marcos Mion, estão os atores Bruno Fagundes, Letícia Spiller, Nicole Rosemberg, Javier Rodriguez, André Odin, Talita Real, Rodrigo Negrini, Luana Zenun, André Torquato, Maysa Mundim, Daniel Cabral, Maria Saraiva, Ygor Zago, Carol Isolani, Lucas Nunes, Demetrio Sanches e Jef Lima.