Marcos Mion compartilha momentos em família nos Estados Unidos

Marcos Mion publica momentos com família nos Estados Unidos. Foto: Instagram/@marcosmion

Marcos Mion está em Los Angeles, em uma viagem rápida com a família aos Estados Unidos. O apresentador do Caldeirão, da TV Globo, está com a mulher Suzana Angullo, a filha e o caçula passeando por pontos turísticos do local, como a calçada da fama.

Nas redes sociais, Mion publicou um vídeo divertido com os três e explicou porque o filho mais velho, Romeu, ficou no Brasil.

"Mionzada no sinal de Hollywood! Por ser uma viagem rápida, pulando de lugar pra lugar, com voo de avião longo, escala… não é apropriada pro Romeo. Então ele ficou com todos os avós, sendo mimado do jeito que ele ama!", escreveu. Romeu tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O apresentador explicou que esta é uma oportunidade para que Doninha e Tefo aproveitem a viagem sem ter de estar presos em uma rotina, que é fundamental para aqueles que têm autismo.

"Quem me segue há algum tempo sabe que defendo o Tefo e a Doninha tanto quanto o Romeo e eles tem direito também de conhecer o mundo, viajar sem se preocupar com a rotina, hora de refeição e tudo que faz a vida do Romeo funcionar 100%! Então, dividimos as viagens", afirmou.

Marcos Mion fez uma série de stories no Instagram mostrando a calçada da fama, em Los Angeles, e colocando a mão nas marcas realizadas por artistas como Will Smith, Brad Pitt e outros.

Em outro momento, o apresentador da Globo publicou uma foto de uma videochamada que fez com a mulher, Suzana Angullo, e o filho Romeu, que está em casa com os avós. "O Facetime de várias vezes por dia", escreveu.