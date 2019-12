Marcos Mion agradece apoio de Xuxa após receber presente de Gugu Liberato

Marcos Mion é consolado por Xuxa após receber presente de Gugu Liberato no 'Família Record' Foto: Instagram / @marcosmion

Marcos Mion publicou um vídeo dos bastidores do Família Record, programa de fim de ano que reúne apresentadores da Record TV para um 'amigo secreto', em que ganha um abraço de Xuxa após ter recebido um presente deixado por Gugu Liberato, morto em novembro.

O registro foi compartilhado por Marcos Mion nesta terça-feira, 10, um dia após o ocorrido: "Isso aconteceu quando o programa teve que continuar mesmo sem eu ainda ter conseguido me recuperar do abalo de ter ganhado o presente que o Gugu deixou pra mim... Foi uma emoção muito forte, sem precedentes".

Na sequência, falou sobre a vinda de Xuxa: "Me coloquei atrás de todo mundo na hora da brincadeira para tentar parar de chorar, me recompor e seguir o show. Até que ela veio... Atravessou o palco no meio da gravação sem se importar com nada além de mim."

"Sua energia indescritível foi me colocando no prumo. 'Sente meu coração', ela soprou no meu ouvido, e na mesma hora foi como se o coração dela guiasse o meu de volta pra paz. A Xuxa é um ser humano elevado, espiritualmente evoluído", continuou.

"Aprendi que um 'abraço de Xuxa' é algo que todos os seres humanos deveriam ter o direito de receber pelo menos uma vez na vida, pois é mágico. Inesquecível", concluiu Marcos Mion.

Xuxa respondeu em um comentário: "Puxa, meu coração quis abraçar o seu. Obrigada por você me fazer sentir o melhor sentimento por um amigo... Amor... Sinta-se abraçado hoje e sempre".

Confira abaixo o momento em que Marcos Mion recebe o abraço de Xuxa:

O Família Record vai ao ar nos dias 20 e 22 de dezembro, e contará com shows de Zezé Di Camargo e Luciano, Ludmilla e Daniel.