Marcos Caruso fala sobre fetiches e diz ser 'careta' com seus 'parceiros e parceiras'

O ator Marcos Caruso também falou sobre a influência de seu personagem em 'Avenida Brasil' Foto: Raquel Cunha/ Rede Globo

O ator Marcos Caruso participou de uma live no Instagram em 31 de julho em que conversou com a drag queen Suzy Brasil sobre sua vida sexual e a existência dos fetiches na dinâmica dos relacionamentos.

Caruso começou a transmissão respondendo a uma pergunta de Suzy sobre as semelhanças com o personagem Leleco, da novela Avenida Brasil. “Eu não tenho pegada nenhuma. Eu tive que aprender essa pegada, não tenho nada a ver com o Leleco, mas ficou em mim um corpo legal, tive que trabalhar o corpo”, contou o ator.

Depois os dois começaram a falar sobre fetiches, e Caruso destacou que costuma ser “careta demais” nesse sentido. “Eu brinco que essa coisa mais violenta, de fantasias sexuais, estou guardando pras próximas encarnações. Nessa encarnação eu sou muito certinho, e é gostoso ser assim”, relatou.

Caruso também falou sobre ter “parceiros e parceiras” sexuais, mas não entrou em mais detalhes sobre sua sexualidade. “Não tem essa coisa de me fantasiar de alguma coisa, imaginar um personagem, eu ou o parceiro, a parceira que está comigo”, disse ele. O ator finalizou dizendo que o que importa, para ele, é o olhar: “não importa o corpo, é o olho. Bateu, bateu”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais