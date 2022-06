Marcos Breda volta a gravar série após acidente: 'Pense num ator feliz'

O ator Marcos Breda, que voltou a gravar série 'Reis' depois de sofrer acidente. Foto: Record TV

Marcos Breda usou as redes sociais neste domingo, 12, para comemorar o retorno das gravações da série Reis, da Record TV. O ator, de 61 anos, sofreu um acidente grave de moto em maio e ficou uma semana internado no Hospital Badim, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, ele fraturou a clavícula, costela e o fêmur e teve de passar por um procedimento cirúrgico.

"Pense num ator feliz, voltando a gravar a série “Reis” (RecordTV) exatos 35 dias após um grave acidente. Ainda fragilizado e com movimentos limitados, claro, mas com um 'tesão monstro' de trabalhar", escreveu Breda na legenda da foto no Instagram.

Além da série na Record TV, Marcos Breda dirige a peça Ele, Ela e uma Garrafa de Vodka, em cartaz no Rio de Janeiro.