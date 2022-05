Marcos Breda recebe alta após acidente de moto: 'Nova etapa de vida'

O ator Marcos Breda se recupera após acidente com moto. Foto: Instagram/@marcosbreda

Após ficar sete dias internado no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, Marcos Breda, de 61 anos, recebeu alta nesta segunda-feira, 16. O ator sofreu um grave acidente de moto no último dia 6, com fraturas na clavícula, costela e no fêmur, e passou por procedimento cirúrgico no dia seguinte.

Atualmente, ele está no elenco da novela Reis, da Record TV. No Instagram, Marcos publicou uma foto ao lado da equipe de profissionais de saúde que o ajudaram na recuperação e fez um texto de agradecimento à todos.

"O primeiro dia da semana tem uma vinculação direta com a idéia de início, nascimento, vida. Por isso foi dedicado ao Sol que, com a sua luz, remete ao início de um novo tempo que se inicia no domingo. No meu caso: re-início, re-nascimento e nova etapa de vida", afirmou.

O ator fez questão de mencionar todos que cuidaram dele no hospital. "Gostaria de agradecer a absolutamente todos os profissionais que cuidaram de mim: faxineiros, técnicos, enfermeiros, atendentes, seguranças, administradores, coordenadores, cozinheiros, copeiras, maqueiros, fisioterapeutas, instrumentadores, anestesistas e médicos", disse.

Marcos Breda também não se esqueceu do público. "Muito obrigado a todas as pessoas amadas, amigos conhecidos e desconhecidos, que mandaram incontáveis mensagens de apoio, carinho e amor", concluiu.