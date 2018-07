Marcos ainda aguarda conversa com Emilly: 'Esperei o abraço dela, que não veio'

Marcos se pronunciou em seu Twitter sobre expulsão do 'BBB17'. Foto: Globo/Fabio Rocha

O ex-BBB Marcos Harter se demonstrou surpreso com o fato de Emilly, sua namorada dentro da casa, não tê-lo procurado após o término do programa, e encarou com naturalidade sua presença na final. O participante foi expulso do programa após agressão à participante.

Em entrevista à jornalista Laís Gomes publicada nas redes sociais do participante, Marcos comentou: "Esperei o abraço dela, que, infelizmente, não veio. Esperei a reação que ela tanto verbalizava lá dentro, especialmente após minha saída. Concluí, então, que era melhor respeitar seu espaço junto aos familiares".

"Infelizmente, ainda não conversamos, mas espero que isto aconteça em breve. Quanto ao relacionamento, este depende justamente desta conversa", prosseguiu, a respeito de um possível prolongamento de seu namoro com a campeã do programa.

"Minha entrada no programa iniciou um ciclo e minha presença na final o encerrou. Entendo que cumpri minha missão", concluiu.

Confira a entrevista abaixo na íntegra: