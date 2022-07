Marco Pigossi compartilha foto no set do spin-off de 'The Boys'

Marco Pigossi compartilha primeira foto no estúdio do spin-off de 'The Boys'. Na série, ator viverá Dr. Cardosa. Foto: Instagram/@marcopigossi

Nesta quinta-feira, 7, Marco Pigossi, compartilhou uma foto no estúdio do spin-off de The Boys. O ator esteve no set de gravações da Amazon Prime Video e o clique também foi compartilhado no perfil oficial da plataforma de streaming.

"Dono do meu streaming e da Vought inteira: Já tá super on no set do spin-off de The Boys", escreveu o Prime Video no Twitter.

Nos comentários, o público comemorou o momento. "Quesito para fazer parte do elenco de The Boys e seus derivados: ser um grande gostoso", brincou um internauta. "Veio aí, brasileiro nos representando", comentou outro. "Que homem de talento e lindo", elogiou outra seguidora.

dono do meu streaming e da Vought inteira: @marcopigossi já tá super on no set do spin-off de The Boys pic.twitter.com/A2gyNZDcIu — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) July 7, 2022

No spin-off, o brasileiro viverá um personagem chamado Dr. Cardosa, conforme informado anteriormente pelo Deadline. Além disso, ele vai contracenar com Patrick Schwarzenegger, que interpretará Golden Boy, e Sean Patrick Thomas, que será Polarity. London Thor e Chance Perdomo já haviam sido previamente anunciados.

A história da nova série traz um grupo de jovens super-heróis que estão perpetuamente testando seus limites físicos, sexuais e morais enquanto competem pelos melhores trabalhos nas melhores cidades. O projeto é descrito como "parte série colegial, parte Jogos Vorazes".

As duas temporadas de The Boys estão disponíveis no Prime Video. Parte da terceira temporada também, pois o último episódio chega ao streaming nesta sexta-feira, 8 de julho de 2022.