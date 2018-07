Marco Luque posta foto adolescente e faz piada com a própria aparência

Marco Luque está bem diferente de quando era adolescente Foto: Reprodução/Instagram

O ator e comediante Marco Luque não perde a piada, nem mesmo quando o alvo é ele mesmo. No Instragram, ele publicou uma fotografia de quando era adolescente, com a aparência muito diferente da atual, na qual está bastante magro, com uma bermuda esportiva cavada, descalço e segurando um picolé. "Oi gata, vai um sorva aí? #autobullying", postou.

Atualmente, o humorista faz participações no programa Altas Horas, da TV Globo, no qual interpreta personagens como o motoboy Jackson Five e o alternativo Mustafary.