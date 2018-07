Marco Luque lançará clipe musical

Foto: Divulgação

O humorista Marco Luque lançará um clipe musical encarnando o personagem Mustafary, entoando a canção Energias Dilatadas, que escreveu junto a Rick Bonadio e Gui Rocha.

As gravações foram realizadas na Praia do Iporanga, no Guarujá, litoral paulista, no mês de julho. Serumaninho, seu cachorrinho de estimação, também fará parte do vídeo, que será lançado neste sábado, 17.

Marco Luque, que fez sucesso como membro da bancada do CQC e comandou O Formigueiro atualmente faz parte do quadro do Altas Horas.