Marcius Melhem se pronuncia após novas acusações de assédio

Marcius Melhem se pronuncia após novas acusações assédio. Foto: João Cotta / Globo

Na última segunda-feira, 14, mais acusações de assédio envolvendo o humorista Marcius Melhem virem à tona. A reportagem publicada pela revista Piauí revelou detalhes sobre as acusações de assédio sexual. São oito mulheres acusando o ator e uma das atrizes revelou que o humorista foi até o flat dela e tentou agarrá-la.

Após a repercussão, a equipe do ator enviou uma nota alegando que a revista fez "mais uma edição completamente parcial" e que o que foi publicado é apenas parte do processo, distorcendo a realidade e "omitindo fatos e provas da defesa de Marcius Melhem".

O comunicado explica que a atriz que falou da ocasião do flat seguiu a amizade com o humorista depois do ocorrido, que até o convidou para o próprio casamento e para conhecer sua filha recém-nascida. A assessoria ainda explica que a relação entre Melhem e a atriz só estremeceu 5 anos depois, "quando ela não foi convidada para o programa Fora de Hora".

A defesa de Marcius Melhem ainda diz que a reportagem da Piauí não revela o "farto material probatório" que foi apresentado e que as brincadeiras, algumas em tom sexual, ocorriam dos dois lados. "A atriz que o acusa de 'exigir um boquete', por exemplo, foi sua namorada por mais de um ano e ambos trocavam mensagens picantes da intimidade típica de casais", informam.

A revista também não mostrou, segundo a nota, que o resultado do compliance da TV Globo foi o afastamento de Marcius Melhem das funções de gestor e não a sua demissão, como foi afirmado e mantendo uma "narrativa errática e confusa". Em seu perfil no Twitter, o ator publicou parte do comunicado e escreveu: "Enquanto eu respeitar o sigilo judicial e não mostrar o que a Piauí se recusa (pois desmoralizaria sua narrativa), vou sofrer esse tipo de covardia".