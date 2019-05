Márcio Garcia responde comentário sobre beijo gay durante 'Tamanho Família'

O ator Luis Lobianco e o apresentador Márcio Garcia no programa 'Tamanho Família'. Foto: Paulo Belote/Globo

No primeiro domingo de maio, o apresentador Márcio Garcia recebeu o ator Luis Lobianco e o humorista Fabio Porchat no programa Tamanho Família. Depois da homenagem dos familiares, Lobianco deu um 'selinho' em seu marido, Lúcio Zandonadi. Apesar dos comentários positivos, houve quem se incomodou com a cena e foi reclamar no perfil do Instagram do apresentador.

"Márcio Garcia, hoje a minha filha de oito anos viu aquela nojeira de dois homens se beijando a uma hora da tarde!", comentou um internauta e acrescentou a hashtag #respeiteaminhafamilia.

O apresentador foi enfático ao responder o comentário, pelo qual disse "lamentar". "Tenho quatro filhos. O mais novo tem cinco anos. Todos assistiram. Os dois mais velhos se emocionaram e nenhum deles sentiu nojo. Caso a sua filha tenha percebido a sua aversão, fica o conselho para que você converse com ela e a ensine que gays existem de fato, não são contos de fadas como lobo mau e chapeuzinho vermelho", afirmou.

O ator Luis Lobianco e o marido Lúcio Zandonadi no programa 'Tamanho Família'. Foto: Reprodução do programa 'Tamanho Família' (2019) / TV Globo

O comentário e a resposta foram publicados por Márcio Garcia no Instagram nesta segunda-feira, 13, e, na legenda das imagens, ele deu outro conselho.

"Caso você se identifique de alguma forma com esta 'visão', por favor, peço a você que leia a minha resposta na sequência e reveja a sua forma de enxergar o mundo. De coração. Pro seu bem. Pro bem dos seus. Pro bem do próximo. Pro bem de todos", escreveu.

Luis Lobianco disse, em entrevista ao Gshow, que recebeu uma "enxurrada de afeto" após a exibição do programa. "A maior parte das pessoas não só curtiu tudo relacionado ao Tamanho Família, mas fez questão de comentar deixando claro que não compactua com a homofobia. Mesmo assim, temos consciência que fora das minhas redes a realidade é de violência. O Brasil está entre os primeiros países no ranking da LGBTfobia", comentou o ator.