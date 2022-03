Márcia Goldschmit relembra pedido de rescisão do SBT antes de estrear na TV Gazeta

Márcia pediu a rescisão via um bilhete que entregou à secretária de Silvio Santos. Foto: Youtube/ Inteligência Ltda

A apresentadora Márcia Goldschmit, que ganhou fama nacional com o programa Márcia exibido no SBT no final dos anos 1990, revelou, durante uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda, como foi sua saída da emissora paulista, quando recebeu uma proposta da TV Gazeta.

O primeiro pedido de demissão veio quando Márcia já estava cansada de ser criticada pela imprensa: "A imprensa começou a me marretar. Eu depois fiquei amiga dos jornalistas que me marretavam que disseram que eram meio que aliciados para me destruir, porque eu estava incomodando os apresentadores de muito tempo no ar. Aí começaram a falar que aquilo [o programa] era armado”.

Ela dá mais detalhes sobre a primeira vez que conversou com Silvio Santos sobre sua rescisão: "Um dia acordei 5 horas da manhã e disse: “Chega!”. Cheguei no Silvio e falei: "Eu quero minha recisão", e ele me perguntou: “Você não está recebendo?”, e eu respondi: "É claro que estou". E ele falou: “Quando você entrou no SBT você tinha uma empresa, eu sei que você tem um filho, que você sustenta a sua família e eu não vou te dar rescisão porque você não tem outro trabalho. O SBT vai te pagar até o final do seu contrato".

Eu respondi: “O que acontece é que a minha dignidade não tem preço. Eu não quero mais a imprensa o tempo todo falando que você me jogou na geladeira (..) Eu quero a minha liberdade”. Ele falou: “Quando você encontrar um outro trabalho você me lembra que eu rescindo o seu contrato".

Na noite do último dia de Teleton em 2000, Márcia foi informada que uma equipe da TV Gazeta estava a esperando no camarim. “Na madrugada só ia pessoas de pouca expressão e tinha um apresentador da Gazeta. E naquele fim de semana, a TV Record estava levando a Claudete Troiano e a Gazeta estava desesperada, e quando me viram sabiam que era eu”, contou Márcia que naquela madrugada havia apresentado o Teleton às 5h.

A equipe da TV Gazeta pediu para Márcia começar a trabalhar na emissora dois dias depois do Teleton, e ela aceitou a oferta: “Fui na reunião e assinei o contrato”. Ao se preparar para estrear na nova emissora, Márcia ligou para a secretária de Silvio Santos, mas o dono do SBT estava gravando um programa.

A apresentadora pediu para que a secretária entregasse um bilhete a Silvio, dizendo que ela estava querendo estrear em poucos minutos na Gazeta e lembrando do combinado dos dois. O apresentador assinou o bilhete e escreveu que era verdade o acordo, liberando Márcia em cima da hora para entrar ao vivo no outro programa.