Marcelo Rezende diz que 'conversou com Deus' durante retiro 

Apresentador está passando por um retiro espiritual Foto: Instagram/ @marcelorezende.oficial

Depois de revelar que sofria de câncer no pâncreas e no fígado, Marcelo Rezende decidiu fazer um retiro espiritual. Nesta sexta-feira, em seu Instagram, o apresentador afirmou que, durante esse tempo, conversou com Deus.

"No Retiro Espiritual que estou fazendo, perguntei ao senhor Deus: 'Que caminho seguir?'. O espírito do pai mandou a resposta: 'E você, meu filho, quando vai tomar a sua decisão?'. A conversa está dureza e a cura é certa", escreveu na rede social.

No início da semana, Rezende já havia publicado uma foto com bíblia em seu Instagram. "Esta é a minha companheira de toda a vida. Não é um amor de agora", postou.