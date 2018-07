Marcelo Médici conta que já roubou um cachorro

O ator participou do programa 'Pânico' na rádio Foto: Marcos de Paula/Estadão

Marcelo Médici foi o convidado do programa Pânico desta terça, 9. Durante a entrevista, o ator contou que estava voltando bêbado de uma festa e pegou um cachorro que estava na rua.

"Eu voltei da balada e tinha um afghan, aquele cachorro grande, no meio da avenida. Eu 'tava' com um amigo e falei: 'Cara, esse cachorro vai ser atropelado.' Puxei a cachorra pra dentro do carro e levei pra casa."

O ator disse que não sabia o que fazer com o animal no dia seguinte. Ele e sua mãe já tinham cinco cachorros e por isso, não continuariam com o afghan em casa.

Depois de andar pelo bairro em busca do dono da cachorra, Marcelo descobriu que pegou o animal na porta da casa dela. Toda noite, o dono soltava Madonna por alguns minutos para fazer xixi do lado de fora da casa.

Foi justamente nesse período que Marcelo pegou Madonna. Ele ainda disse ao dono que a cachorra estava muito longe de casa, e que por isso resolveu pegá-la. "Mas, cara, ela saiu andando e 'tava' lá no Ibirapuera", Marcelo disse ao dono. "Era mentira, né? Eu 'tava' com vergonha", afirmou o ator aos apresentadores do programa.

Confira o vídeo da história: