Marcelo Falcão anuncia que será pai novamente: 'bênção divina'

A apresentadora Sabrina Sato deu à luz sua primeira filha com o ator Duda Nagle no fim de novembro, após 41 semanas de gestação. Pesando 3,36 kg, a menina nasceu de cesariana na capital paulista. A expectativa em torno do nascimento de Zoe era grande e muitas personalidades estavam ansiosas para a chegada da menina. Anitta se destacou entre elas ao comentar as publicações de Sabrina com certa frequência. "Menina, sonhei que sua filha nascia hoje. Faz uma força aí que sai", comentou a cantora na foto da apresentadora, poucas horas antes da bolsa estourar.

Foto: Instagram / @dudanagle