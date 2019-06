Marcelo D2 faz show gratuito em São Paulo neste domingo

Cantor Marcelo D2, em março Foto: Werther Santana/ Estadão

Neste domingo, 16, o público de São Paulo tem a oportunidade de conferir gratuitamente uma apresentação de Marcelo D2 às 21h na Adidas Arena Tango, localizada na Arca, na Vila Leopoldina.

Para assistir ao show que trará músicas que marcaram a carreira do cantor com Qual é?, Desabafo e 1967, basta se inscrever pelo site da Adidas Arena Tango. O repertório do espetáculo também vai contar com as canções do álbum Amar é para os fortes, lançado em setembro do ano passado.

A performance do rapper é uma das atrações da Adidas Arena Tango, criada pela marca de roupas e calçados esportivos para curtir o futebol e música. O espaço de nove mil metros quadrados vai funcionar de sexta a domingo até 30 de junho com quadra de futebol, food trucks, chutelaria e bares.

Além da programação musical, o evento exibirá os jogos da Copa do Mundo de futebol feminino, e terá roda de conversas com atletas como Felipe Melo, Hernanes, Gustagol, Fred e o técnico Dunga. Nesta sexta, 14, o Fut Talks reunirá Adriano, Vampeta e Edmundo.

A programação completa com atividades musicais e esportivas da Adidas Arena Tango está disponível on-line.

Show gratuito de Marcelo D2 na adidas Arena Tango

Data: Domingo, 16 de junho

Horário: 21 às 23h

Local: Arca, na Avenida Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina, São Paulo

Para participar: cadastro no site

Entrada gratuita, mas as vagas são limitadas

Classificação livre