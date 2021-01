Marcelo D2 e esposa testam positivo para novo coronavírus

Luiza Machado e Marcelo D2 no leilão beneficente 20 Anos de Spetaculu, no MAM-RJ Foto: Miguel Sá

Marcelo D2 avisou neste sábado, 9, no Twitter, que ele e a esposa Luiza Machado testaram positivo para o novo coronavírus. O rapper relatou que não sentiu sintomas da covid-19.

"Rapaziada acostumada com nosso almoço dos cria (sic) aos sábados hoje não teremos, infelizmente Luiza e eu pegamos covid", escreveu na rede social. "Eu só soube depois e foi assintomático, Luiza já está no 12º dia e está bem, mas resolvemos ficar isolados mais uns dias. Semana que vem estamos de volta!"

Marcelo D2 criou novo álbum durante quarentena

O rapper escreveu, compôs e gravou o álbum Assim Tocam os Meus Tambores durante a quarentena. Luiza, que é criadora e produtora, participou do disco e fez uma participação na música É Amanhã (Vem).

“Eu não sabia o que faria, como usaria minha criatividade e basicamente me tornei um streamer”, contou ao Estadão em outubro do ano passado. Acabou fazendo um álbum via live streaming no período de quarenta dias.