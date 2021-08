Marcelo Adnet e Teresa Cristina homenageiam Paulo Gustavo com samba-enredo; ouça

Marcelo Adnet compõe samba em homenagem à Paulo Gustavo, em parceria com Teresa Cristina Foto: Reprodução / Rede Globo e Marcos Arcoverde/Estadão

Marcelo Adnet publicou em suas redes sociais nesta terça-feira, 24, o samba-enredo que fez em parceria com Teresa Cristina. A música é uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu em maio, aos 42 anos, vítima de covid-19.

O samba concorre para ser o enredo oficial da escola São Clemente no Carnaval do Rio 2022 . “Já viu nosso samba concorrente para a São Clemente para o próximo carnaval em homenagem ao eterno e amado Paulo Gustavo?”, escreveu o humorista no Twitter. Adnet já venceu a disputa para o desfile de 2020.

Já viu nosso samba concorrente para a São Clemente para o próximo carnaval em gomagem ao eterno e amado Paulo Gustavo? ❤️ Vai lá no link assistir: https://t.co/S4KTGYTPtv Assistam também às outras parcerias concorrentes que estão demais! Viva Paulo Gustavo! pic.twitter.com/Iky74qmg1y — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) August 24, 2021

No Instagram, o humorista contou sobre a composição. “Bravo, Paulo Gustavo! Nossa homenagem ao eterno gênio da Comédia e do afeto”, começou. “O samba começa com Dona Dea, mãe das mães, dedicando todo carinho ao filho que responde no refrão do meio para que ela agite seu gurufim - uma festa promovida pelos sambistas 90 dias após a partida de alguém querido. A oração de São Francisco ‘onde houver ódio que eu leve amor’, que Paulo sempre amou, é aqui adaptada para ele - o homem que leva esperança para panela vazia enchendo o Brasil de alegria”.

Marcelo segue fazendo sua homenagem ao amigo. “Paulo vê Beyonces na escola - as tantas pretas lindas vestindo amarelo no desfile. Na grande tela do cinema uma nova era já raiou, prenunciada por um beijo de amor em Thales. Que as crianças sejam o futuro do Brasil: livre, amoroso, pronto pra amar! Viva Paulo Gustavo!”.

Na programação para o Carnaval 2022, a São Clemente deve desfilar na Sapucaí no domingo, 27 de fevereiro, à 1h. A confirmação do evento depende das condições da pandemia do novo coronavírus.

Assista ao vídeo com o samba completo: