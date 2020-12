Marcelo Adnet anuncia nascimento de sua primeira filha, Alice

Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso Foto: Instagram / @eupatriciacardoso

Marcelo Adnet anunciou o nascimento de sua primeira filha com Patrícia Cardoso, Alice, no início da madrugada deste domingo, 6, em um story no Instagram.

O humorista compartilhou a imagem com a marca do pé da filha. Patrícia também falou sobre o fato: "Alice nasceu. Puro amor. Estamos ótimas", escreveu ela.

O casal havia anunciado a gravidez no último mês de julho (relembre aqui). Confira as publicações de Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso sobre a filha, Alice, abaixo.