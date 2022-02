Maraisa comenta flerte com Danilo Gentili: ‘Ali só vou se for para casar’

Maraisa disse que não tem pressa de ter algum relacionamento e revelou que tem um 'crush' pelo apresentador Danilo Gentili há 5 anos. Foto: Instagram/@maraisa e Instagram/@danilogentili

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa, participou do PodCats, podcast comandado pelas influenciadoras Virgínia Fonseca e Camila Loures, e falaram abertamente sobre a vida pessoal e profissional. Durante o papo, uma fala específica de Maraisa causou burburinho na internet.

A irmã de Maiara revelou que acredita que as irmãs sempre se interessam por homens que têm receio delas: "Os [caras] que a gente quer parece que são os mais medrosos”. Em seguida, Virginia perguntou a Maraisa se ela é do tipo que "chega" nos homens: “eu chego e tem homem que corre, aí depois eu fico fingindo que era brincadeira”, respondeu a artista, arrancando risadas das apresentadoras e da irmã.

Mas o que realmente chamou a atenção dos internautas foi uma pergunta que Camila fez para Maraisa: “o povo mandou muito me pedindo para perguntar: e o Danilo Gentili ?” E a irmã de Maiara não titubeou: "Aí você mexeu com meu coração”.

Em seguida, Maraísa completou: “Danilo é maravilhoso, né gente? Estou tentando desenrolar, mas está difícil. Faz tempo que ele foge, tem uns cinco anos já que ele foge. Mas ali só vou se for para casar".

As apresentadoras do PodCats se surpreenderam com o tempo que o flerte já dura e Maiara interveio na defesa da irmã: "A Maraisa é do tipo de mulher que é solteira, super bem com ela mesma, sozinha e tal. Ama ganhar dinheiro, é trabalhadora, gosta de cuidar do corpo dela. Ela tem a espiritualidade muito evoluída, e eu acho que vai demorar para encontrar alguém do nível dela".

"É importante viver as experiências. Você vai amadurecendo e na hora certa acontece. Não tenho desespero com isso. São pilares na vida. Meu primeiro pilar é Deus, e o segundo é a família. Claro, que se puder encontrar um homem para somar com isso tudo [será positivo]… Se não encontrar, está tudo bem", completou Maraisa.