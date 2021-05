Mara Maravilha revela que pretende adotar mais um filho

A apresentadora Mara Maravilha e Daniela Albuquerque, que comanda o 'Sensacional', na Rede TV! Foto: Rede TV!

Mara Maravilha pretende adotar mais um filho. A declaração foi dada pela apresentadora do SBT nesta quinta-feira, 6, à Daniela Albuquerque durante o programa Sensacional, da Rede TV!.

“Sempre quis muito ter um menino e agora estou com isso de uma menininha. Conheci uma muito especial recentemente, a Sophia Eldo (cantora mirim), e sabe quando você começa, assim, a imaginar. Lá em casa tem uma brinquedoteca e tudo, mas agora estou querendo ir para uma casa térrea”, afirma.

Em março do ano passado, Mara e o músico Gabriel Torres adotaram Benjamin, de 3 anos de idade. “Ele tem uma história e vamos honrar a história dele. Ele não foi uma criança rejeitada. Existe uma genitora e, embora eu não a conheça, para mim ela é uma pessoa especial”, disse sobre a possibilidade de o filho conhecer a mãe biológica.

“Falamos para ele que ele é nosso filho do coração e se um dia ele quiser [conhecer a mãe biológica], nós vamos”, pontua Mara, que ainda faz um alerta sobre adoção. “O Brasil precisa evoluir muito nesse tema!”

No programa da Rede TV!, a ex-ginasta Daiane dos Santos compartilhou pela primeira vez a experiência de ter um irmão adotado. “Meus pais sempre tiveram esse desejo de ter um filho do coração. Tiveram quatro filhas e hoje eu tenho um irmão do coração”, declarou.